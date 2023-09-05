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الطقس غداً.. الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية حارة في بعض المناطق

2023-09-05

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صيفياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً، وسديمياً حاراً في المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية، وليلاً تكون نسبة الرطوبة السطحية مرتفعة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف في بعض تلك المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة خلال ساعات بعد الظهر والمساء تثير الغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق38/19
المنطقة الجنوبية36/22
المرتفعات الجبلية29/15
المنطقة الوسطى36/20
المنطقة الساحلية33/24
المنطقة الشمالية36/18
منطقة الجزيرة42/22
المنطقة الشرقية43/24
منطقة البادية41/20

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