 البرلمان العربي يدعو إلى تدخل دولي عاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

القاهرة-سانا

دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على حمايتهم وفقاً للقرارات الدولية واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى ومساندتهم حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة.

وأدان البرلمان في بيان اليوم نقلته وكالة وفا قرارات الوزير في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير بتقليص زيارات الأسرى في معتقلات الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، مبيناً أن الهجمة العنصرية الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الأسرى تهدد بتفجير الأوضاع، ما يتطلب تحركاً فورياً لوقفها.

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