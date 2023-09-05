تقديم أوسمة الإخلاص لـ 101 أسرة شهيد ضمن احتفالية كسر الحصار عن دير الزور

دير الزور-سانا

بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لكسر الحصار عنها، أقامت محافظة دير الزور بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين احتفالية تضمنت عرض فيلم وثائقي، وتقديم أوسمة الإخلاص لأكثر من 100 أسرة شهيد تقديراً لتضحيات أبنائهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

وألقيت خلال الاحتفالية عدة كلمات تحدثت عن انتصار دير الزور التي صمدت لأكثر من ألف يوم، قبل أن يتمكن رجال الجيش العربي السوري من كسر حصار تنظيم “داعش” الإرهابي عليها، ومجدت الكلمات عظمة الشهادة والشهداء.

وأشارت رئيسة فرع العلاقات العامة في مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين العميد نجوى ميهوب إلى أن التكريم شمل 101 من أسر شهداء الجيش العربي السوري، تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل رفعة وعزة الوطن، لافتة إلى أن هذا التكريم يأتي بالتزامن مع ذكرى كسر الحصار عن مدينة دير الزور التي تحررت بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري التي أذهلت العالم بأسره.

بدورهم أعرب ذوو الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بأبنائهم الذين أناروا بدمائهم الطاهرة طريق النصر المؤزر على أعداء الوطن والإنسانية، مؤكدين أن الشهادة ستبقى قيمة متجذرة في نفوس كل السوريين الشرفاء.

حضر التكريم محافظ دير الزور فاضل نجار، ونائب وزير الدفاع العماد محمود عبد الوهاب الشوا، واللواء بسام بري مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين، وأمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي رائد الغضبان.

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