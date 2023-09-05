SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل مراسلو سانا : بدء المؤتمر الصحفي للمندوب الدائم للاتحاد الروسي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي السفير الكسندر شولغين وذلك في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق

مراسلة سانا: إصابة 9 مواطنين ووقوع أضرار مادية كبيرة في المكان نتيجة انفجار أسطوانة غاز في أحد مطاعم منطقة المزة بدمشق

2023-09-05

انظر ايضاً

مراسلو سانا : بدء المؤتمر الصحفي للمندوب الدائم للاتحاد الروسي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي السفير الكسندر شولغين وذلك في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved