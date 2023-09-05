مراسلة سانا: إصابة 9 مواطنين ووقوع أضرار مادية كبيرة في المكان نتيجة انفجار أسطوانة غاز في أحد مطاعم منطقة المزة بدمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المؤتمر الاستثنائي الخمسون لاتحاد المؤسسات العربية في أمريكا اللاتينية (فيا آراب) يواصل أعماله بدمشق لليوم الثاني
2023-09-05
سورية تشارك بورشة عمل بتونس عن الممتلكات الثقافية العربية المدرجة بلائحة التراث العالمي المهدد بالخطر
2023-09-04
أصغر خاجي يبحث مع بيدرسون تطورات الأوضاع في سورية
2023-09-04
انطلاق مؤتمر اتحاد المؤسسات العربية في أمريكا اللاتينية (فيا آراب) في دمشق تعبيراً عن التضامن مع سورية- فيديو
2023-09-04
شولغين: التعاون السوري الروسي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دحض الافتراءات الغربية ضد سورية – فيديو
2023-09-04
بوتين: يجب الحفاظ على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها
2023-09-04
مؤسسة يابانية ثقافية تطلق رحلة افتراضية إلى سورية
2023-09-03
محليات
زوجان من اللاذقية يتساعدان بمشروعهما الخاص بتربية النحل
2023-09-05
9 إصابات بانفجار أسطوانة غاز بأحد مطاعم منطقة المزة بدمشق
2023-09-05
المركز القنصلي الإلكتروني: الاستفسار عن المعاملات المقدمة من خلال البريد الإلكتروني حصراً
2023-09-05
وزارة النقل تعلن تصدر نتائج مفاضلة القبول في ثانويات النقل البحري
2023-09-05
مبادرة لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في حماة
2023-09-05
القبض على 6 أشخاص بتهمة السلب وتصريف الأموال للعملة الأجنبية بطريقة غير مشروعة
2023-09-05
بعد إصلاحها.. تشغيل 31 بئراً لمياه الشرب في السويداء
2023-09-05
رياضة
زفيريف يصل إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2023-09-05
الإصابة تبعد توماس بارتي عن الملاعب
2023-09-04
إشبيلية يتعاقد مع الإسباني راموس
2023-09-04
تحضيراً لبطولة شامنا الدولية… اتحاد ألعاب القوى يقيم بطولة الأشبال والشبلات بدمشق
2023-09-04
منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يستهل مشاركته بتصفيات كأس آسيا لتحت 23 عاماً بلقاء نظيره العماني بعد غد
2023-09-04
منتخب سورية بكرة القدم للرجال يبدأ معسكراً تدريبياً في الصين تحضيراً لبطولة آسيا
2023-09-04
نتائج جيدة لمنتخب السويداء في بطولة الجمهورية بالريشة الطائرة
2023-09-04
اقتصاد
صادرات الحبوب الروسية تحقق رقماً قياسياً جديداً في آب الماضي
2023-09-05
تراجع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في آب الماضي
2023-09-05
ميزانية الدولة السلوفاكية تسجل عجزاً بأكثر من3.7 مليارات يورو
2023-09-05
بوتين: روسيا محصنة ضد الصدمات الخارجية في قطاع الطاقة
2023-09-04
استقرار أسعار الذهب
2023-09-04
ارتفاع أسعار الذهب 27 ألف ليرة في السوق المحلية
2023-09-04
3480 طناً.. كمية الأقماح المغربلة والمعقمة في فرع إكثار البذار بدرعا
2023-09-04
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وسديمي في بعض المناطق
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وزير الصحة يبحث مع سفير جنوب أفريقيا التعاون في المجال الصحي
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معاون وزير الشؤون الاجتماعية: المرسوم التشريعي رقم30 يساهم بتعزيز المشروعات التنموية والعمل الأهلي
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مراسلو سانا : بدء المؤتمر الصحفي للمندوب الدائم للاتحاد الروسي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي السفير الكسندر شولغين وذلك في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق
مراسلة سانا: إصابة 9 مواطنين ووقوع أضرار مادية كبيرة في المكان نتيجة انفجار أسطوانة غاز في أحد مطاعم منطقة المزة بدمشق
2023-09-05
2023-09-05
aline
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مراسلو سانا : بدء المؤتمر الصحفي للمندوب الدائم للاتحاد الروسي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي السفير الكسندر شولغين وذلك في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق
انظر ايضاً
مراسلو سانا : بدء المؤتمر الصحفي للمندوب الدائم للاتحاد الروسي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي السفير الكسندر شولغين وذلك في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق
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