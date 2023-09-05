جمعية محبة ووفا توزع ألبسة مدرسية في قرية طليلين بالسويداء

السويداء-سانا

نظمت جمعية محبة ووفا بالسويداء، بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، مبادرة لتوزيع ألبسة مدرسية في قرية طليلين بريف المحافظة الجنوبي الشرقي، وذلك تزامناً مع قدوم العام الدراسي الجديد.

وذكرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية فريال السليم في تصريح لمراسل سانا اليوم أن التوزيع شمل طلاب مدرسة الشهيد فاضل أبو مغضب في القرية لمرحلة التعليم الأساسي للحلقتين الأولى والثانية، وذلك لدعمهم وتشجيعهم على متابعة تعليمهم والوقوف بجانبهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

عمر الطويل

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