إصابة 9 مواطنين بانفجار أسطوانة غاز داخل أحد مطاعم المزة بدمشق

دمشق-سانا

أصيب 9 مواطنين اليوم، نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل أحد مطاعم المعجنات في منطقة المزة بدمشق.

وذكر قائد شرطة محافظة دمشق اللواء موسى الجاسم في تصريح للصحفيين أنه عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم وقعت حادثة انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم معجنات في منطقة المزة فيلات غربية، وعلى الفور توجهت دوريات من قسم شرطة المزة الغربي وفرع المرور وقسم الأدلة الجنائية وفوج إطفاء دمشق إلى مكان الحادث.

وأشار اللواء الجاسم إلى أن الانفجار تسبب بإصابة 9 مواطنين بحروق من درجات مختلفة تم إسعافهم إلى مشفى المواساة الجامعي بدمشق، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في المطعم، وعدد من المحال والأبنية المجاورة، وتضرر 12 سيارة خاصة كانت مركونة في المكان.

بدوره مدير مشفى المواساة الدكتور عصام زكريا الأمين بين أن المشفى استقبل اليوم 9 إصابات، تم قبول ثلاثة أشخاص مصابين بحروق في قسم عناية الحروق، والباقي إصاباتهم خفيفة تم تقديم العلاج المناسب لهم وأوضاعهم مستقرة.

المصاب علي برهوم الذي كان موجوداً داخل المطعم لفت إلى أنه سبق الانفجار تسريب لمادة الغاز داخل المطعم، تلاه انفجار أدى إلى إصابته بشظايا متفرقة في جسده.

رحاب علي

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