زوجان من اللاذقية يتساعدان بمشروعهما الخاص بتربية النحل

دمشق-سانا

ساعات طويلة يقضيها الزوجان سحر الجردي وناصر حاطوم في بستانهما المزروع بالحمضيات في قريتهما برنة بريف اللاذقية، عبر الاعتناء بأشجار الحمضيات وتربية النحل وإنتاج العسل.

وخلال حديثها لـ سانا بينت سحر أن الطبيعة الخلابة في قرية برنة وسكنهما ضمن بستان ساعدها وزوجها على الاستفادة من الأزهار وتنفيذ مشروعهما الخاص بتربية النحل وإنتاج العسل، لافتة إلى أن عسل الحمضيات مطلوب بكثرة لكون سعره أقل من سعر عسل حبة البركة واليانسون.

بدوره ناصر حاطوم والذي تجاوز الـ 60 من عمره ويعمل بهذه المهنة منذ أكثر من 30 عاماً أشار إلى أنه وأفراد أسرته يعملون بتربية النحل وإنتاج العسل ولديهم أيضاً منتجات طبيعية كماء الورد والزهر ودبس الخرنوب والرمان والخل والتفاح وشراب التوت والحصرم الطبيعي، لافتاً إلى أن طبيعة المنطقة ساعدته وزوجته على تنفيذ مشروعهما الذي يدعمهما اقتصادياً ولا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة.

وقال حاطوم: “إن منتجاتهم تحظى بقبول جيد وخاصة أن المشرف عليها هو شقيقه عبد الله الحاصل على دكتوراه في الزراعة والذي يقدم لهم خبرته في هذا المجال لإنتاج أفضل أنواع العسل والمستحضرات الطبية والعلاجية”، مبيناً أن منتجاتهم حظيت بإعجاب زوار معرض الزهور الدولي بدورته الـ 43 والمقام حالياً في حديقة تشرين بدمشق.

وأشار حاطوم إلى أنه يشارك بكل المعارض والبازارات للاطلاع على تجارب الآخرين والأخذ بمقترحات الزوار لتطوير العمل، إضافة إلى تسويق منتجاتهم، لافتاً إلى أنه يستقبل الزوار في بستانه من المحافظات ودول الجوار ليطلعوا عن كثب على طريقة تصنيع منتجاته التي تستحوذ على اهتمامهم.

سكينة محمد وأمجد الصباغ

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