مدفيديف يدعو لجنة التحقيق الدولية في الانتهاكات بأوكرانيا إلى النظر بجرائم كييف بدلاً من التغاضي عنها

موسكو-سانا

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم لجنة التحقيق الدولية في الانتهاكات بأوكرانيا إلى النظر بممارسات نظام كييف الإجرامية بدلاً من التغاضي عنها.

ونقل موقع (RT) عن مدفيديف قوله رداً على تصريحات رئيس لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة إريك موس: “لم تجد اللجنة في الانتهاكات بأوكرانيا الأدلة الكافية على أن تصرفات الجيش الروسي يمكن وصفها بأنها إبادة جماعية”.

وشدد مدفيديف على أنه “في حال كان أعضاء اللجنة يرون أنه يوجد جرائم حرب في أوكرانيا فعليهم أن يتوقفوا عن التصرف كالخلد الأعمى، وأن ينظروا في الاتجاه الصحيح نحو نظام كييف الإجرامي، كما عليهم التقييم الموضعي للكيفية التي أغرقت بها منطقة دونباس في الدم بلا رحمة لمدة 8 سنوات”.

وأوضح مدفيديف أن الإبادة الجماعية تعني الأفعال المرتكبة بقصد التدمير لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، وهذا بالضبط ما يفعله نظام كييف منذ عام 2014، لافتاً إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى يتم تحقيق أهدافها بالكامل.

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