الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بمسيرة أوكرانية في أجواء القرم

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان: “تم صباح اليوم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا”، موضحة أنه “تم تدمير الطائرة فوق أراضي جمهورية القرم بمساعدة الدفاعات الجوية”.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم إحباط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشآت في العاصمة موسكو ومحيطها.

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