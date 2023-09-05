تراجع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في آب الماضي

سيئول-سانا

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي لكوريا الجنوبية اليوم تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد في آب الماضي، مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وإجراءات استقرار السوق.

وأظهرت البيانات بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد وصل نهاية آب المنصرم إلى 418.3 بانخفاض نحو 3.5 مليارات دولار عن تموز الماضي، مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 1.5 بالمئة خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى انخفاض القيمة المحولة للممتلكات المقومة بعملات أخرى.

وأشارت البيانات إلى أن قيمة الودائع بلغت 14.84 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، وذلك بانخفاض حاد قدره 6.1 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، فيما ارتفعت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية 379.03 مليار دولار بزيادة 2.5 مليار دولار.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وسبائك الذهب.

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