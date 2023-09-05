البيرو: مقتل 4 جنود خلال اشتباكات في منطقة لإنتاج المخدرات

ليما-سانا

قتل أربعة جنود من الجيش البيروفي خلال اشتباك في أكبر منطقة لزراعة الكوكا في البيرو.

وأعلنت قيادة الجيش البيروفي في بيان نقلته وكالة فرانس برس أن مسلحين استهدفوا دورية خلال قيامها بعملية روتينية في منطقة فرايم، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة آخرين نقلوا إلى المستشفى.

وأشار البيان إلى أن تبادلا لإطلاق النار جرى في المنطقة، وأدى إلى مقتل اثنين من المسلحين.

ووقع الهجوم في منطقة شاسعة لزراعة الكوكا تعرف باسم فرايم، وهو اختصار لوادي أنهار أبوريماك وإيني ومانتارو، حيث يقاتل الجيش منذ عقود عصابات الإتجار بالمخدرات.

وتعد البيرو ثاني أكبر منتج للكوكايين في العالم بعد كولومبيا.

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