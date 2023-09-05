ميزانية الدولة السلوفاكية تسجل عجزاً بأكثر من3.7 مليارات يورو

براتيسلافا-سانا

أظهرت بيانات رسمية أن ميزانية الدولة في سلوفاكيا سجلت في نهاية شهر آب الماضي عجزا بمقدار 3.729 مليارات يورو الأمر الذي يعني أن العجز تعمق بمقدار145.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ مقدار العجز 2.212 مليار يورو.

وأشارت وزارة المالية السلوفاكية في بيانات نشرتها إلى أن دخل الميزانية ازداد مقارنة بآب من العام الماضي بمقدار 1.763 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 14.8 بالمئة، بعد أن وصل الدخل إلى13.68 مليار يورو، فيما ارتفعت النفقات بمقدار3.976 مليارات يورو، أي بنسبة29.9 بالمئة، حيث وصلت قيمتها إلى17.416 مليار يورو.

وتشهد الدول الأوروبية حالة من الركود الاقتصادي والتضخم وارتفاع العجز، نتيجة لتداعيات الأزمة الأوكرانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency