حزب (تجمع الهوفويتيين) يفوز بالانتخابات المحلية لساحل العاج

أبيدجان-سانا

أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في ساحل العاج اليوم فوز حزب “تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام” الحاكم في الانتخابات المحلية التي أجريت السبت الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس مفوضية الانتخابات إبراهيم كويبيير قوله في تصريحات: إن نتائج التصويت في 30 منطقة من أصل 31 و199 بلدية من أصل 201 أظهرت تصدر حزب “تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام” في 123 بلدية و25 منطقة.

وأشار كويبيير إلى أن حزبي المعارضة الرئيسيين “الحزب الديمقراطي في ساحل العاج” و”الجبهة الشعبية الإفوارية” التابع للرئيس السابق لوران غباغبو اللذين وحدا قوائمهما في الكثير من المناطق تصدرا النتائج في 34 بلدية و4 مناطق، فيما حصل مرشحون مستقلون على البقية.

وارتفعت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات إلى 44 بالمئة على مستوى المناطق و36 بالمئة على مستوى البلديات، وهي معدلات مماثلة لتلك التي شهدتها الانتخابات السابقة التي أجريت في العام 2018.

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