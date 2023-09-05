بمشاركة 100 طفل.. فعالية تربوية بمناسبة العودة إلى المدارس بحلب

حلب-سانا

نظمت اللجنة التربوية لطائفة الأرمن البروتستانت في حلب اليوم فعالية تربوية بمناسبة العودة إلى المدارس بمشاركة مئة طفل تراوحت أعمارهم بين الثلاث والخمس سنوات.

وتضمنت الفعالية ألعاباً تعليمية وتربوية وفقرات ترفيهية موزعة على محطات تعبّر عن أبرز المعلومات والمهارات التي سيتلقاها الطفل خلال العام الدراسي.

وأشار رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية القس الدكتور هاروتيون سليميان في تصريح لمراسل سانا إلى أن هدف الفعالية إعطاء صورة مختلفة عن المدرسة كحاضنة لشغف ورغبات الأطفال من خلال دمج التعليم واللعب معاً، إضافة إلى تأمين منح دراسية للأطفال لضمان انضمامهم لهذه المرحلة التي تعد أساساً للمرحلة الابتدائية مبيناً أن الفعالية هي لإعلان عن تعافي حلب شيئاً فشيئاً من تبعات الزلزال، وبث الأمان لدى الأطفال مع بداية عامهم الدراسي الجديد.

ومن الكادر الإداري بيّنت لوسين عبه جيان أن الفعالية استهدفت مرحلة الطفولة لكونها تحتاج إلى تفهم وإقناع أكثر من قبل الأهالي والإدارات لدخول الأطفال إلى مرحلة جديدة من طفولتهم في المدرسة واعتماد تقنية من شأنها أن تجعل التعليم أكثر بساطة مثل تقنية /مونتيسوري/ أي التعلم باللعب وأساليب محببة لدى الأطفال.

ومن ذوي الطلاب تحدثت سمر ترزي عن دور النشاطات المماثلة في إحساس الأطفال بالطمأنينة، وفسح المجال لهم للإبداع واكتشاف المهارات.

أوهانيس شهريان