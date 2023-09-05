بوتين: روسيا محصنة ضد الصدمات الخارجية في قطاع الطاقة

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده محصنة ضد الصدمات الخارجية في قطاع الطاقة، وتحتفظ بمراكز رئيسية في هذا القطاع رغم العقوبات الغربية وهي تشعر بالثقة وتتطور بشكل متسارع وتحل مهامها بنجاح.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع حول تنفيذ مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مورمانسك: “في ظل الظروف الصعبة الحالية لا تؤكد روسيا اكتفاءها الذاتي من الطاقة واستقلالها وحمايتها من الصدمات الخارجية فحسب بل تحتل أيضاً مناصب رئيسية في قطاع الطاقة العالمي” مشيراً إلى أن روسيا تدرس إمكانية تسريع بناء طريق الشرق الأقصى وكذلك خط أنابيب الغاز الرئيسي قوة سيبيريا -2 لمنع حدوث قفزات خطيرة بالأسعار في قطاع الوقود والطاقة.

ورأى الرئيس الروسي أن المهمة الرئيسية لقطاع إنتاج النفط والغاز ومجمع الوقود والطاقة المحلي بأكمله هي ضمان احتياجات روسيا الخاصة ومصالح اقتصادها وجميع المستهلكين الروس.

وفي سياق الإجراءات الضرورية لضمان الاستقرار في مجال الطاقة داخل روسيا أدرج بوتين استمرار برنامج التحويل إلى غاز داخل البلاد والحفاظ على التوازن بين ربحية الإنتاج والمعالجة وتجارة التجزئة وتوافر المنتجات والخدمات ذات الصلة بالصناعة والسكان ومنع القفزات الخطيرة في الأسعار داعياً إلى مراقبة هذه المهام ومتابعة آليات حلها باستمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال.

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