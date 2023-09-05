أكثر من 50 لوحة في معرض للهواة لرابطة أصدقاء المغتربين بحمص

حمص-سانا

أكثر من خمسين لوحة ضمها معرض الهواة للصغار واليافعين والكبار في رابطة أصدقاء المغتربين بالتنسيق مع اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص.

عضو اتحاد الفنانين التشكيليين بحمص والمشرفة على المعرض الفنانة سميرة مدور أشارت إلى تنوع الأعمال التي ضمها المعرض وربطها عنوان واحد هو سورية ومحبة الوطن.

بدورها بينت سوزانا ساره نائبة رئيسة مجلس رابطة أصدقاء المغتربين بحمص أن المعرض جاء شاملا لمختلف الأعمار ويهدف لتشجيع الأطفال واكتساب الخبرات.

الشابة آلاء ريشه طالبة ثانوي تشارك للسنة الثالثة بالمعرض قدمت لوحتها الواقعية عن أطفال سوريين ومعاناتهم بالغربة.

الشابة لجين بشار خريجة معهد فنون تشكيلية عكست لوحتها صورة تعبيرية بالزيتي للإنسان.

فيما تشارك الشابة جودي سليطين بلوحة لوجه فتاة فيها نظرة أمل لعودة الخير والأمان لكامل ربوع سورية.

كما تشارك الشابة لين بشار خريجة فنون تشكيلية بلوحة بعنوان “الأمل” أما الشابة أنفال الحيو فقدمت لوحتها الجندي المجهول تقديسا للشهداء الأبرار.

فيما جسدت لوحة الشابة انجي ابراهيم الأمل بالحياة بالرغم من الدمار.

الشاب إبراهيم شماس طالب طب بشري يشارك بلوحة تعبيرية بعنوان بصيص أمل عكس فيها الواقع الصعب بذبول وقتامة ألوان زهرة دوار الشمس لتقابلها في ذات اللوحة إشراقة الزهرة في النصف الأخر من اللوحة ببهاء ألوانها وببنهما حمامة السلام.

ويستمر المعرض في صالة الاتحاد بحي الدبلان ليومين.

تمام الحسن

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