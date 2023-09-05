دمشق-سانا

قدمت مديرية المسارح والموسيقا ومديرية ثقافة دمشق اليوم عرض المونودراما (على وشك الحياة) على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي في كفر سوسة بدمشق.

العرض الذي أخرجه محمد مروان إدلبي وتأليف محمد حجازي وتمثيل الدكتور محمد الشيخ يتناول حكاية آب منذ بداية حياته حيث كبرت الشخصية تدريجياً على صعيد الأداء ضمن ديكور مكون من قبرين استخدم فيه الممثل أدواته ليبدل بين شخصيات عنيفة مثل جمال باشا السفاح وأدولف هتلر وشخصيات حاولت أن تقف بوجه العنف مثل المناضل تشي غيفارا.

واستعرض الشيخ معاناة المنطقة من الاحتلال والانتداب حتى وصلت إلى الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية من خلال قصة آب خسر ولديه أحدهما استشهد على يد التنظيمات الإرهابية المسلحة، وفقد الثاني خلال محاولته الهجرة، مع التركيز على أمل ينبثق في نهاية العرض بولادة الحفيد الذي يأتي مع تحرير حلب من الإرهاب.

وفي تصريح لـ سانا لفت بطل العمل الدكتور محمد الشيخ إلى أنه يمثل جزءاً من واقع حياته ويلامس كل إنسان عانى من الحرب والهجرة، معتبراً أن تحرير حلب يحمل رمزية كبيرة لسورية الواحدة الموحدة كما يؤمن بها السوريون الذين مهما جارت عليهم الظروف يتقاسمون الوجع كما يتقاسمون الفرح والانتصار.

يذكر أن عرض المونودراما (على وشك الحياة) قدم للمرة الأولى عام 2020 في ذكرى تحرير حلب من الإرهاب، وسيقدم خلال الايام القادمة في ثقافي الميدان وثقافي المزة.

كنانة اسماعيل

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