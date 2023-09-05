موسكو: ليس هناك أي إشارة من نظام كييف حول استعداده لإجراء مفاوضات

موسكو-سانا

نفى مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف وجود أي إشارة من جانب النظام الأوكراني بشأن استعداده لمفاوضات السلام مع روسيا.

ونقلت روسيا اليوم عن أوشاكوف قوله في حديث للقناة الأولى للتلفزيون الروسي: إن المفاوضات تجري بين طرفين، ولكن حتى الآن لم تصل أي إشارة من الطرف الآخر بشأن إمكانية المفاوضات ونحن لم نر ذلك.

وأضاف أوشاكوف: إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي زار أوكرانيا قبل لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي اليوم لم ينقل أي رسالة.

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