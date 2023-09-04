فعاليّة موسيقية “تراثية” على هامش المؤتمر الاستثنائي الخمسين لاتحاد المؤسسات العربية بقصر العظم

دمشق-سانا

على هامش المؤتمر الاستثنائي الخمسين لاتحاد المؤسسات العربية في دول أمريكا اللاتينية “فيا اراب”، نظّمت وزارة الثقافة اليوم فعاليّة موسيقية “تراثية” في قصر العظم في دمشق.

وتضمن برنامج الفعالية التي قدمتها فرقة قصيد بقيادة المايسترو كمال سكيكر مجموعة من الأغاني التراثية من مختلف الجغرافية السورية.

وفي تصريح لـ سانا قالت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح: “أقمنا حفلاً من الموسيقى التراثية السوريّة العربيّة في قصر العظم، هذا المكان الذي يجسد الحضارة والتاريخ والعراقة السوريةّ”.

ولفتت إلى أن الحفل كان مخصصاً لأبناء الجاليّة العربية “فيا اراب” وفي أمريكا اللاتينية، بمناسبة انعقاد مؤتمرهم الاستثنائي في دمشق، الواقع أنهم كانوا متأثرين جداً ومتفاعلين مع الموسيقى هذا الجزء من تراثهم في وطنهم الأم، ربما ابتعدوا عن وطنهم جسداً ولكنهم حتماً لم يبتعدوا عنه لا في ثقافتهم ولا في انتمائهم العاطفي على الأقل.

وأضافت: “نتمنى أن تكون سورية حاضرة في قلب أبنائها أينما كانوا فهي اليوم بحاجة كل أبنائها كما أن أبناءها في حاجة لها، فهي الوطن الشامل والجامع للجميع.”

ويركز المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام على تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية المفروضة على سورية، والانتماء إلى الوطن سورية، وسبل تعزيز دور المغتربين العرب في الدفاع عن قضايا وطنهم الأم وقضايا الوطن العربي.

يشار إلى أن عدداً من المغتربين السوريين واللبنانيين أطلقوا بداية عام 1963 فكرة تأسيس تجمع عربي ذي طابع سياسي واجتماعي من البرازيل، ولاقت الفكرة حينها رواجاً في غالبية أمريكا اللاتينية، حيث انضمت إليها شخصيات اغترابية من الأرجنتين والأورغواي والبارغواي وكوبا وفنزويلا وبنما وغيرها من الدول.

مريم حجير

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