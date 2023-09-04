تقرير.. زيادة الحرارة في إفريقيا أسرع من المعدل العالمي

جنيف-سانا

ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي اليوم أن إفريقيا تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل أسرع من بقية أنحاء الكوكب، وتعاني من كوارث مناخية أشد خطورة مثل الجفاف.

وقال التقرير الذي أرسلته “المنظمة العالمية للأرصاد الجوية” بالتزامن مع قمة المناخ الإفريقية الأولى في كينيا والتي من المقرر أن تركز على التمويل: إن “القارة الإفريقية تعرضت لنحو 80 من موجات التطرف المناخي العام الماضي” محذراً من أن “يؤدي تغير المناخ لإذكاء الصراعات على الموارد في القارة”.

ونقل التقرير عن قاعدة بيانات للطوارئ: إن هذه الكوارث مثل أسوأ جفاف في القرن الإفريقي منذ 40 عاماً وحرائق الغابات في الجزائر أودت بحياة 5 آلاف شخص وأسفرت عن أضرار اقتصادية زادت قيمتها عن 8.5 مليارات دولار.

وجاء في تقرير حالة المناخ في إفريقيا 2022: إن “إفريقيا مسؤولة فقط عن جزء صغير من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم لكن معاناتها من تغير المناخ غير متناسبة” مضيفاً: إن “تغير المناخ وتقلص قاعدة الموارد الطبيعية قد يؤججان الصراعات على الأراضي المنتجة والمياه والمراعي الشحيحة حيث تزايد العنف بين المزارعين والرعاة على مدى السنوات العشر الماضية بسبب الضغط المتزايد على الأراضي”.

وقال التقرير: إن متوسط معدل ارتفاع درجات الحرارة في إفريقيا بلغ 0.3 درجة مئوية لكل عقد في الفترة من 1991 إلى 2022 مقارنة مع 0.2 درجة في العالم كله، كما سجل ارتفاع درجات الحرارة أسرع معدل في شمال إفريقيا التي تعرضت لموجات حر متعددة منذ العام الماضي ما ساهم في انخفاض إنتاج الحبوب إلى 33 مليون طن أو ما يقل بنحو 10 بالمئة عن متوسط السنوات الخمس السابقة على الرغم من ارتفاع الإنتاج في أنحاء أخرى من القارة مثل غرب إفريقيا وسط هطول معدل جيد من الأمطار.

وأشار التقرير إلى أن الإنتاجية الزراعية انخفضت عموماً بسبب تغير المناخ بنسبة 34 بالمئة منذ عام 1961 وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الاستيراد بشدة.

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