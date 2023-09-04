استقرار أسعار الذهب

لندن-سانا

استقرت أسعار الذهب في تعاملات ضعيفة مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأمريكي إذ أصبح المتعاملون أكثر ثقة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي انتهى على الأرجح من رفع سعر الفائدة.

وذكرت رويترز أن الذهب في المعاملات الفورية استقر عند 1939.61 دولاراً للأوقية بعد أن حقق أعلى مستوياته خلال شهر عند 1952.79 دولاراً يوم الجمعة الماضي.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1965.70 دولاراً.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.07 دولاراً للأوقية وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 955.20 دولاراً وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1224.91 دولاراً.

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