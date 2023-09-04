صحيفة فرنسية: مقتل امرأة كل 3 أيام في فرنسا

باريس-سانا

كشفت صحيفة لوبارزيان الفرنسية في تقرير صادم أن امرأة فرنسية تقتل كل 3 أيام على يد شريكها.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية الفرنسية قولها في بيانات نشرت مؤخراً: إن 118 امرأة فرنسية قتلت على أيدي أزواجهن أو أزواجهن السابقين أو شركائهن خلال العام 2022.

وأضافت الصحيفة: إنه في عام 2021 قتلت 122 امرأة على أيدي شركائهن، بينما قتل 27 زوجاً على أيدي زوجاتهن.

وفي حادثة باتت شبه يومية في بلد تزداد فيه الجرائم ضد المرأة من أقرب الناس لها، عثرت الشرطة في الـ 29 من آب الماضي على جثة امرأة ملقاة على جانب طريق سريع في منطقة شامبراي ليه تورز بإقليم أندر ولوار بوسط فرنسا، وتبين أنها تعود لسيدة تبلغ من العمر 57 عاماً، وعلى الرغم من فرار القاتل إلا أن الشرطة تمكنت خلال يومين من القبض عليه، وهو زوجها ولدى الاثنين 4 أطفال بينهم قاصر.

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