جامعة حماة تمدد مهلة التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي حتى 14 الجاري

حماة-سانا

مددت جامعة حماة مهلة التقدم لمفاضلة دبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية لنظام التعليم العام والموازي للعام الدراسي 2023-2024، والتي كان من المقرر أن تنتهي الأربعاء المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق السالم في تصريح لمراسل سانا أنه تم تمديد مهلة التقدم للمفاضلة المذكورة إلى يوم الخميس الـ14 من الشهر الجاري، مبيناً أنه سيتم قبول 150 طالباً في دبلوم التأهيل التربوي للعام الدراسي المقبل من حملة الإجازة الجامعية في كليات الآداب والتربية الرياضية والعلوم والشريعة والتربية.

سالم الحسين

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