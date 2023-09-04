 مدير مؤسسة السينما يبحث مع السفير التونسي تعزيز التعاون السينمائي بين البلدين

دمشق-سانا

بحث مدير عام المؤسسة العامة للسينما مراد شاهين وسفير تونس بدمشق محمد المهذبي علاقة السينما السورية بالمشهد الثقافي التونسي بين الماضي والحاضر، وإمكانية العمل مستقبلاً بما يضمن تفعيل العمل السينمائي بين البلدين.

وأبدى السفير التونسي استعداده التام لتقديم كل التسهيلات والإمكانات اللازمة لإقامة برامج سينمائية منتظمة الأسابيع وتظاهرات سينمائية متبادلة بين البلدين، لافتاً إلى إمكانية تنظيم العمل من خلال مذكرة تفاهم رسمية تجمع كلاً من وزارة الثقافة السورية والمركز الوطني للسينما والصورة في تونس الذي يحتضن أنشطةً سينمائيةً كبرى تهم السينمائيين.

يذكر أن تاريخ السينما السورية شهد تفاعلاً قوياً مع السينما التونسية والمشهد الثقافي التونسي عموماً، كما شاركت الأفلام السورية في كل المهرجانات السينمائية التونسية، منها أيام قرطاج السينمائية، قابس وجربة، وحققت السينما السورية أكبر عدد من جوائزها الخارجية بتونس، كان أحدثها ثلاث جوائز حصدها “فيلم الطريق” العام الماضي.

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