الوزير مخلوف يبحث مع رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المشاريع الجاري تنفيذها والتوسع بها

دمشق-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سورية سيفانكا دانابالا والوفد المرافق آخر المستجدات، فيما يتعلق بعمل المفوضية والمشاريع الجاري تنفيذها وإمكانية التوسع بها.

وناقش الجانبان موضوع عودة اللاجئين، حيث أكد الوزير مخلوف أن أولوية الحكومة هي العمل لتسهيل عودتهم الآمنة والطوعية وتوفير متطلباتها من خلال المراسيم والقرارات والتشريعات التي سهلت عودتهم، مع العمل على توفير احتياجاتهم والتركيز على تنفيذ مشاريع سبل العيش التي تضمن استقرارهم.

ونوه مخلوف بالخطوات التي تقوم بها المفوضية في هذا المجال سواء ما يقدم من مساعدات إنسانية، أو دعم سبل العيش، إضافة إلى تنفيذ برامج الاستجابة لمساعدة المتضررين من الزلزال، لافتاً إلى استمرار التعاون والتنسيق وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج المشتركة مع المفوضية، وخاصة مع ازدياد الاحتياجات.

بدوره، وجه دانابالا الشكر للحكومة السورية للتسهيلات التي تقدمها لإنجاح عمل المفوضية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، مشيراً إلى وجود نسب عالية في تنفيذ المشاريع التي تقوم بها المفوضية، والتي ستساعد في الحصول على تمويل أفضل لتنفيذ مشاريع جديدة وفق آليات العمل المتبعة والبرامج الزمنية المحددة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاريع الإنارة بالطاقة الشمسية نظراً لأهميتها والاحتياج الكبير لها، وزيادة الأنشطة في المناطق المتضررة من الزلزال، مع التوسع بمشاريع سبل العيش التي توفر دعماً للأسر الأكثر احتياجاً.

بشرى معلا

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