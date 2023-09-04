منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يستهل مشاركته بتصفيات كأس آسيا لتحت 23 عاماً بلقاء نظيره العماني بعد غد

عمان-سانا

بلقاء منتخب عمان بعد غد، يفتتح منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم مشاركته بتصفيات كأس آسيا لفئة تحت 23 سنة، ضمن المجموعة الأولى التي تستضيف منافساتها العاصمة الأردنية عمان.

ويخوض منتخبنا مباراته الثانية بالتصفيات يوم السبت المقبل بلقاء منتخب بروناي، فيما يواجه منتخب الأردن في آخر مبارياته بالتصفيات في الثاني عشر من أيلول المقبل.

تحضيرات منتخبنا للبطولة تضمنت معسكراً تدريبياً خارجياً بمدينة أبها السعودية استمر لنحو أسبوع بقيادة المدرب المصري تامر حسن أجرى خلاله لقاء ودياً مع نظيره السعودي انتهى بخسارة منتخبنا بثلاثة أهداف دون رد.

وكان منتخبنا حقق الميدالية الفضية في دورة الألعاب العربية التي استضافتها الجزائر في تموز الماضي بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي بركلات الترجيح.

محمد الرحيل

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