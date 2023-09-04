رئيسي: مقاومة القارة الأفريقية للاستعمار والإرهاب دليل على صحوتها

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استعداد بلاده لنقل تجاربها الناجحة وإنجازاتها في مختلف الميادين للدول الصديقة، وخاصة الأفريقية التي باتت تدرك احتياجاتها وتقاوم الاستعمار كعلامة على صحوتها ويقظتها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن رئيسي قوله خلال لقائه وزيرة خارجية بوركينا فاسو أولويا رومبا: إن “تفعيل عمل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وبوركينا فاسو خطوة مهمة في تحسين مستوى العلاقات، وتوسيع التفاعل بين البلدين”، مشيراً إلى علاقات بلاده الطيبة مع كل الدول الأفريقية.

بدورها أكدت رومبا أن للدول الأفريقية بما فيها بوركينا فاسو أولوية تفعيل التعاون الاقتصادي مع إيران، إضافة إلى تعزيز التنسيق الثنائي معها في مختلف المجالات.

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