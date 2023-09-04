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منتخب سورية بكرة القدم للرجال يبدأ معسكراً تدريبياً في الصين تحضيراً لبطولة آسيا

2023-09-04

بكين-سانا

في طريقه إلى بطولة كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في قطر بدأ منتخب سورية لكرة القدم أمس معسكراً تدريبياً في الصين، يستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا بقيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر مباراتين وديتين دوليتين مع منتخبي ماليزيا والصين على التوالي، يومي السادس والثاني عشر من الشهر الجاري.

واختار كوبر 25 لاعباً للمعسكر التدريبي الحالي في الصين، وهم إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وطه موسى وشاهر الشاكر وعمرو ميداني وثائر كروما ومؤيد الخولي وسعد أحمد ويوسف محمد وعبد الرحمن ويس وخالد كردغلي وعمرو جنيات ومحمد عثمان ومؤيد العجان ومحمد العنز وكامل حميشة وأحمد الأشقر  ومحمد المرمور ومصطفى جنيد ومحمود المواس ومحمد الحلاق ومارديك ماردكيان وعلاء الدالي وياسين سامية وعمر السومة.

ويشارك منتخبنا في نهائيات كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في قطر في المجموعة الثانية، حيث يستهل منتخبنا مبارياته ضمن هذه المجموعة في الثالث عشر من كانون الثاني القادم مع أوزبكستان، ثم يواجه أستراليا في الـ 19 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته بمواجهة الهند في الـ 25 منه.

وضمت المجموعة الأولى في البطولة كلا من قطر والصين وطاجكستان ولبنان، والثالثة إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين، والرابعة اليابان والعراق واندونيسيا وفيتنام، والخامسة كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين، والسادسة السعودية وتايلاند وقيرغيزستان وعمان.

وينص نظام البطولة على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثالث إلى الدور الثاني.

محمد الرحيل

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