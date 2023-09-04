الخارجية الروسية: تنحية وزير الدفاع الأوكراني لا تعفيه من المسؤولية عن جرائم الحرب المرتكبة

موسكو-سانا

أعلن السفير في وزارة الخارجية الروسية المكلف بالمهام الخاصة بجرائم نظام كييف روديون ميروشنيك أن إقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف من منصبه لا تعفيه من المسؤولية عن جرائم الحرب المرتكبة.

وقال ميروشنيك في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: إن “ريزنيكوف مسؤول عن فشل مفاوضات مينسك وإسطنبول، وعن تصرفات وزارة الدفاع الأوكرانية، حيث استخدمت أساليب حرب محظورة، وشنت هجمات عشوائية على مناطق ومنشآت مكتظة بالسكان، وقامت بضربات ضد أهداف مدنية ما يعد انتهاكا للمعايير الدولية”.

وأضاف ميروشنيك: “بغض النظر عن المنصب الذي سيواصل فيه ريزنيكوف مسيرته المهنية، فإن أفعاله ستكون موضوع تحقيق، وستكون النتيجة عقوبة قانونية وعادلة”.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إقالة أليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع، وتعيين رئيس صندوق أملاك الدولة رستم أوميروف مكانه.

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