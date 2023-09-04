الأكاديمية الصينية للعلوم تتوقع اتساع رقعة الأراضي الجافة في العالم بنسبة عشرة بالمئة خلال العقود القادمة

بكين-سانا

توقع علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم توسع مساحة الأراضي الجافة على مستوى العالم بنسبة تصل إلى نحو عشرة بالمئة، إثر انخفاض هائل في مخزون المياه خلال السنوات الـ 70 المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن العلماء معدي الدراسة الأخيرة التي نشرت في مجلة “إن بي جي علوم المناخ والغلاف الجوي” قولهم: إن “الانخفاض في مخزون المياه بالأرض يعزى إلى التقلبات في هطول الأمطار وعمليات التبخر النتح، ويمكن أن يصل ذلك الانخفاض إلى ما يتراوح بين 41 و84 بالمئة بحلول عام 2100”.

وتوقع العلماء باستخدام ملاحظات الاستشعار عن بعد ومحاكاة النماذج وأساليب التعلم الآلي اتساع رقعة الأراضي الجافة بالعالم بنسبة تتراوح ما بين 4.1 بالمئة و10.6 بالمئة بحلول عام 2100، مع انخفاض كبير في مخزون المياه بالأرض.

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