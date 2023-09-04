المقداد: سينتهي الاحتلال التركي في شمال سورية، وتركيا تعلم أن انسحابها هو السبيل الوحيد لإعادة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
ندوة عامة لمندوب الاتحاد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة بمكتبة الأسد
2023-09-04
انطلاق فعاليات المؤتمر الـ50 لاتحاد المؤسسات العربية بدول أمريكا اللاتينية
2023-09-04
مؤسسة يابانية ثقافية تطلق رحلة افتراضية إلى سورية
2023-09-03
وزير الخارجية الإيراني: ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها
2023-09-03
بري: نؤكد وقوفنا إلى جانب سورية في نضالها بمواجهة الإرهاب
2023-08-31
الخليل والني يبحثان آلية عمل الاتحادات العربية في سورية
2023-08-31
بمشاركة سورية.. انطلاق اجتماعات الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في القاهرة
2023-08-31
محليات
مع انطلاق العام الدراسي.. توزيع مستلزمات مدرسية بالسويداء
2023-09-04
طقس اليوم.. أجواء صيفية وسديمية مغبرة في بعض المناطق
2023-09-04
العودة للمدرسة .. معرض خيري في كاتدرائية الروح القدس بحمص
2023-09-03
التجارة الداخلية تخفض أسعار البنزين (أوكتان 95) والمازوت الحر والفيول والغاز السائل دوكما
2023-09-03
وزارة النقل: الدوام في معهد السكك الحديدية يبدأ في الـ 17 من أيلول
2023-09-03
رئاسة مجلس الوزراء تذكر أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الجهات العامة والجاهزة للإخلاء بمتابعة إجراءات استلامها
2023-09-03
طقس الغد.. الجو بين الصحو والغائم جزئياً وزخات مطرية خفيفة على مرتفعات المنطقة الساحلية
2023-09-03
رياضة
أوستابينكو إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة
2023-09-04
ركلة جزاء ليفاندوفسكي تمنح برشلونة فوزاً متأخراً في أوساسونا
2023-09-04
يوفنتوس يهزم إمبولي 2-صفر بدوري الدرجة الأولى الإيطالي
2023-09-04
إنتر ميلان يفوز على فيورنتينا برباعية في الدوري الإيطالي
2023-09-03
آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي
2023-09-03
كريستال بالاس يفوز على وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي
2023-09-03
ليفربول يفوز على أستون فيلا في الدوري الإنكليزي
2023-09-03
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بخفض إمدادات أوبك بلس
2023-09-04
بدء موسم قطاف اللوز في السويداء… والتقديرات تشير لموسم أفضل من السابق
2023-09-03
السماح باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الجاري
2023-09-03
قطاع البرمجيات في الصين يسجل نمواً سريعاً خلال العام الجاري
2023-09-03
منتجات المرأة الريفية اليدوية والغذائية حاضرة في معرض الزهور بدمشق
2023-09-02
تصل لـ 300 بالمئة من الراتب… وزارة النفط تبدأ تطبيق نظام التحفيز الوظيفي
2023-09-02
معمل أحذية مصياف.. تسويق الإنتاج المنجز خلال العام الحالي والأرباح بلغت 600 مليون ليرة
2023-09-02
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
ندوة عامة لمندوب الاتحاد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة بمكتبة الأسد
انطلاق فعاليات المؤتمر الـ50 لاتحاد المؤسسات العربية بدول أمريكا اللاتينية
ميدالية برونزية وشهادتا تقدير لسورية في أولمبياد المعلوماتية العالمي بهنغاريا
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً ينهي العمل بمرسوم إحداث محاكم الميدان العسكرية
المقداد: سينتهي الاحتلال التركي في شمال سورية، وتركيا تعلم أن انسحابها هو السبيل الوحيد لإعادة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه
2023-09-04
2023-09-04
aline
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المقداد: الاحتلال الأمريكي للشمال الشرقي من سورية ونهبه لثرواتها ودعمه للمجموعات الإرهابية الانفصالية سينتهي بفضل نضال شعبنا البطل في دير الزور والحسكة جنباً إلى جنب مع الجيش العربي السوري
انظر ايضاً
المقداد: الاحتلال الأمريكي للشمال الشرقي من سورية ونهبه لثرواتها ودعمه للمجموعات الإرهابية الانفصالية سينتهي بفضل نضال شعبنا البطل في دير الزور والحسكة جنباً إلى جنب مع الجيش العربي السوري
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