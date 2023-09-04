SCS-NET

وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد خلال مؤتمر (فيا آراب): المؤتمر يشكل رافعة أساسية للجهود القومية مع بلدان الاغتراب وكان جسراً لتعزيز التواصل بهدف شرح حقيقة ما يجري في سورية بخلاف ما تروجه وسائل الإعلام الغربية

2023-09-04

انظر ايضاً

المقداد: الاحتلال الأمريكي للشمال الشرقي من سورية ونهبه لثرواتها ودعمه للمجموعات الإرهابية الانفصالية سينتهي بفضل نضال شعبنا البطل في دير الزور والحسكة جنباً إلى جنب مع الجيش العربي السوري

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved