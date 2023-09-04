وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد خلال مؤتمر (فيا آراب): المؤتمر يشكل رافعة أساسية للجهود القومية مع بلدان الاغتراب وكان جسراً لتعزيز التواصل بهدف شرح حقيقة ما يجري في سورية بخلاف ما تروجه وسائل الإعلام الغربية