تنظيم ضبوط بحق مركز محروقات ومخبز خاص وسرافيس وفعاليات تجارية مخالفة في درعا

درعا-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا مركز محروقات في سحم الجولان بمخالفة البيع بسعر زائد لمادة المازوت وآخر بحق مواطن في مدينة الصنمين بمخالفة الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة (مازوت وبنزين)، وتمت إحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص.

وأشار رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية أحمد كناني في تصريح لمراسل سانا إلى أن عناصر حماية المستهلك نظموا أيضاً ضبطاً بحق صاحب مخبز موثبين، بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل وضبطين بحق سائقي سرفيس على خطي دمشق درعا ، ودمشق بصرى بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب، وثمانية ضبوط بحق فعاليات تجارية مختلفة مواد غذائية ومواد كهربائية واكسسوارات وأقمشة في مناطق درعا وإزرع وموثبين والقنية وخبب بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية وضبطين بمخالفة عدم وجود سجل تجاري لمحلي مواد غذائية في درعا وقرفا.

وأضاف كناني: إنه تم سحب عينتين لمواد غذائية من الأسواق لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والقرارات التموينية النافذة.

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