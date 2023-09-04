دار توتول للطباعة والنشر تعلن نتائج مسابقتها للقصة القصيرة

دمشق-سانا

أعلنت دار توتول للطباعة والنشر نتائج مسابقتها للقصة القصيرة 2023 التي رصدت متسابقين على مستوى الوطن العربي في مواضيع تخدم القضايا الإنسانية والوطنية.

وحصدت الجائزة الأولى رواية (بوجهك عمدت مرآتي) للكاتبة توفيقة خضور من سورية، فيما حازت الحائزة الثانية رواية (لم تعرني ثوب نومها القصير) للكاتب وفيق أسعد من سورية، فيما جاءت الجائزة الثالثة مناصفة بين رواية (سفر بين الأسئلة) للكاتبة ايمان زهدي أبو نعمة من فلسطين، ورواية (بستان فاطمة) للكاتب عيسى إسماعيل من سورية.

كما نوهت اللجنة بكل من رواية (عائلة ممسوسة) للكاتبة شيرين غالب من مصر و(حياة) للكاتبة فاطمة البقاعي من سورية.

وفي تصريح لـ سانا قال مدير الدار الروائي محمد أحمد الطاهر في تصريح لسانا: إن المشاركات كانت لنحو 57 مشاركة تم استبعاد منها 12 لمخالفتها الشروط، ووصل إلى القائمة الطويلة 15 مبيناً أن الأمر الجيد ان نسبة المشاركات العربية تجاوزت 22 مشاركة، وكان نصيب الكاتب السوري الأفضل.

وأكد الطاهر أن التحكيم كان نزيها ومن حصل على العلامة الأعلى نال مركزه الذي يستحقه، وسيحدد موعد الاحتفالية قريباً بعد طباعة الروايات الفائزة.

محمد خالد الخضر

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