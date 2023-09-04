رئيس جنوب إفريقيا: توسع بريكس سيسهم في تشكيل نظام عالمي جديد

بريتوريا-سانا

أكد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أن توسيع دائرة الدول الأعضاء في مجموعة بريكس سيسهم في تشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدالة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رامافوزا قوله اليوم: “من خلال توسيع مجموعة بريكس، سنكون قادرين على مواءمة وجهات نظر الدول التي تسعى إلى إنشاء نظام عالمي أكثر عدلاً، إلى جانب نظام مالي واستثماري وتجاري قائم على قواعد واضحة تنطبق بالتساوي على جميع الدول”.

وأشار رامافوزا إلى أن توسيع المجموعة سيسهم في زيادة صادرات جنوب إفريقيا إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي سيخلق بدوره فرص عمل جديدة في البلاد.

وعقدت قمة بريكس الأخيرة في جوهانسبورغ بين يومي 22 و24 آب الماضي برئاسة جنوب إفريقيا، حيث وجه رامافوزا خلالها دعوة رسمية لمصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين للانضمام إلى بريكس، حيث تصبح عضوية هذه الدول سارية اعتباراً من 1 كانون الثاني المقبل.

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