كريستال بالاس يفوز على وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز كريستال بالاس على ضيفه وولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدفين اليوم في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل لكريستال بالاس، أودسون إدوارد هدفين في الدقيقتين الـ 56 والـ 84، وإيبيريشي إيزي في الدقيقة الـ 78، في حين سجل لوولفرهامبتون، هوانغ هي تشان في الدقيقة الـ 65، وماثيوس كونيا في الدقيقة السادسة بعد انتهاء الوقت الأصلي من زمن المباراة.

وبهذا ارتفع رصيد كريستال بالاس الذي خسر أمام آرسنال وتعادل مع برينتفورد في المرحلتين الماضيتين إلى 7 نقاط في المركز السابع، في حين توقف رصيد وولفرهامبتون الذي حقق فوزاً وحيداً مقابل 3 هزائم عند 3 نقاط في المركز الخامس عشر.

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