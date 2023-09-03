عرض “تداخل منفصل” يخوض في العلاقات بين الرجل والمرأة وتأثرها بالظروف الصعبة

دمشق-سانا

ركز العرض المسرحي تداخل منفصل الذي أنهى عروضه اليوم على مسرح القباني بدمشق على واقع العلاقات بين الرجل والمرأة في ظل الظروف الصعبة.

وجمع المخرج نورس برّو وفرقته سورية للمسرح الراقص في عرضه بين فنون السينما والدراما والمسرح والتعليق الصوتي.

وبدأ العرض بتعريف عن فرقة “سورية للمسرح الراقص” ثم مزج الراقصون بعد أدائهم لمنولوجات حوارية بين مشاهد سينمائية وتمثيلية وعروض راقصة وعرضوا قصص ثلاثة أزواج أجبرتهم الحياة الصعبة على جلد عواطفهم.

ومثل أعضاء الفرقة بأصواتهم وحركاتهم الرشيقة والمنسجمة وتعابيرهم حالة الأزواج الذين أجبرتهم الظروف على بيع ذواتهم أو تعنيف شريكهم وقرروا البقاء سوية رغم العلاقة السامة بينهم.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار مخرج العمل ومؤسس فرقة سورية للمسرح الراقص نورس برّو إلى أن فكرة العرض مستقاة من مشاكل الناس حيث تحاول الفرقة منذ تأسيسها إلى اليوم أن تكون مرآة الشارع السوري.

وأكد برّو أن العرض اعتمد على الصورة البصرية والدمج بين فنون المسرح والدراما والسينما إلى جانب الإعلام مشيرا إلى أن الجسد كما الموسيقا يعبر بصدق.

ولفت برو إلى أن اسم العرض “تداخل منفصل ” مستقى من مصطلح في علم النفس له علاقة بالأشياء المتداخلة غير المترابطة كما العلاقات التي كانت على المسرح حيث الشخصيات متمسكة ببعضها مع كل الفروقات بينهم مشيراً إلى أن مقولة العمل تؤكد على ضرورة النظر وسط الظروف الصعبة إلى العواطف التي لن يبقى سواها في نهاية المطاف.

وعبرت ناي سلطان أحد أعضاء الفرقة عن سعادتها بالمشاركة في العرض لافتة إلى أهمية ملامسة الواقع على خشبة المسرح كما في عرض “تداخل منفصل” الذي كان دورها فيه شابة هجرها حبيبها بسبب الظروف الصعبة وقررت البقاء مع ذكرياته لوحدها.

كنانة إسماعيل

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