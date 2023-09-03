حرائق الغابات تتواصل لليوم السادس عشر على التوالي في اليونان

أثينا-سانا

أعلنت خدمة الإطفاء اليونانية استمرار حرائق الغابات في منطقة إيفروس لليوم السادس عشر على التوالي مع تكثيف الجهود لمكافحتها.

ونقلت وسائل إعلام يونانية عن المتحدث باسم خدمة الإطفاء يوانيس ارتوبيوس قوله: “إن الحرائق حالياً تتركز جنوب قرية سوفلي بين منطقتي لوكيميس وبروفاتوناس، وخاصةً المنطقة الواقعة جنوب غابة داديا”، مشيراً إلى اندلاع 19 حريقاً بشكل متزامن في إيفروس، حيث تشارك 122 سيارة إطفاء و582 رجل إطفاء، تدعمهم 17 طائرة إطفاء في جهود مكافحة الحرائق.

بدوره قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: “إن التغير المناخي يجعل الحرائق المميتة أسوأ، لذا ستعمل البلاد على تركيب أجهزة استشعار لدرجة حرارة الغابات في المواقع الأثرية والغابات عالية المخاطر، بهدف تحسين المكافحة الوقائية للحرائق”.

وأعلن ميتسوتاكيس في وقت سابق أن بلاده ستدفع بطائرات مسيرة دون طيار للتعامل مع حرائق الغابات الأكبر في الاتحاد الأوروبي، التي تواصل اشتعالها بمنطقة إيفروس والتي أسفرت عن مصرع 20 شخصاً.

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