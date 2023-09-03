القوات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة كورسك

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت أن أنظمة الحرب الإلكترونية رصدت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، وأسقطتهما في أجواء المقاطعة.

ونقل موقع “آر تي” عن ستاروفويت قوله اليوم على التلغرام: “تم رصد طائرتين مسيرتين بالقرب من بلدة كوزينو في منطقة ريلسكي وبلدة غورنال في سودجانسكي، وإسقاطهما بواسطة أسلحة مضادة للطائرات المسيرة دون وقوع إصابات أو أضرار”.

وأضاف ستاروفويت: إن “القوات الأوكرانية أطلقت النار أيضاً على بلدة تيتكينو في منطقة غلوشكوفسكي ثلاث مرات”.

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية، فيما تتصدى القوات الروسية لهذه المحاولات بشكل مستمر، وتمنعها من تحقيق أهدافها.

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