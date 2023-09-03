ارتفاع معدل حيازة الأسلحة الفردية ووقائع العنف المسلح في تركيا

أنقرة-سانا

ارتفع معدل حيازة الأسلحة الفردية في تركيا، ما زاد من وقائع العنف المسلح بشكل يومي.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن بيانات مؤسسة (أوموت) المعنية بأزمة التسليح الفردي في تركيا قولها: إن “1938 واقعة عنف مسلح شهدتها البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أكد خبراء أنه تم استخدام الأسلحة في 85 بالمئة من جرائم القتل”.

وحذر خبراء من أن” المشكلة الكبرى تتمحور في سهولة الحصول على الأسلحة، فالتسليح الشخصي يتزايد يوميا، وهناك 4 ملايين سلاح مرخص، و32 مليون سلاح غير مرخص”، مشيرين إلى أن 4 بالمئة من جرائم القتل يتم ارتكابها باستخدام مسدسات”.

وكشفت نتائج دراسة نشرت العام الماضي ارتفاع معدل العنف المسلح في تركيا بنسبة 75 بالمئة خلال السنوات السبع الماضية في عموم البلاد.

وأشار محللون إلى أن حيازة الأسلحة ازدادت في جميع أنحاء العالم منذ عام 2017، بما في ذلك في الدول الأوروبية إلا أن أرقام التسلح الفردي في تركيا مقلقة للغاية، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن ارتفاع معدلات العنف المنزلي والعنف العنصري.

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