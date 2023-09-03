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طقس الغد.. الجو بين الصحو والغائم جزئياً وزخات مطرية خفيفة على مرتفعات المنطقة الساحلية

2023-09-03

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة استمرار تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع احتمال هطل زخات محلية خفيفة على مرتفعات المنطقة الساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والجنوبية الشرقية.

وأشارت المديرية إلى أن الجو ليلاً يكون لطيفاً في معظم المناطق، ومائلاً للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية على المناطق الغربية، محذرة من تشكل ضباب متقطع في المنطقة الوسطى والقلمون والجنوبية الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الغربية والجنوبية، وجنوبية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

 دمشق35/18
المنطقة الجنوبية34/20
المرتفعات الجبلية28/14
المنطقة الوسطى34 / 22
المنطقة الساحلية31 / 24
المنطقة الشمالية34/ 22
منطقة الجزيرة38/24
المنطقة الشرقية41/26
منطقة البادية35/23

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