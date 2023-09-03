الهند توقف مسبارها القمري بعد نجاح مهمته لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر

نيودلهي-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الهندية إيقاف مسبارها القمري (براجيان) التابع للمركبة الفضائية (تشاندرايان-3)، بعد إتمام مهمته التي أجرى خلالها تجارب لما يقارب الأسبوعين.

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية في منشور على منصة (إكس): إن “المسبار (براجيان) التابع للمركبة الفضائية (تشاندرايان-3) تم ضبطه على وضع السكون، لكن بطارياته مشحونة، وجهاز الاستقبال به قيد التشغيل، إذ إننا نأمل في إيقاظه بنجاح لأداء مجموعة أخرى من المهام وإلا فإنه سيبقى هناك إلى الأبد كسفير للهند على القمر”.

وأوضحت المنظمة أن المسبار (براجيان) سار أكثر من 100 م، وتأكد من وجود الكبريت والحديد والأكسجين وعناصر أخرى على القمر، وهو بحالة جيدة، ويستعد لرحلته التي سيقطع خلالها 1.5 مليون كم.

ويضم المسبار (براجيان) جهازين لإجراء تجارب تتعلق بالعناصر والمركبات الكيميائية، كما أنه مزود بإمكانية تخطيط مسار بشكل آلي لعمليات الاستكشاف المستقبلية.

وكان رئيس وكالة الفضاء الهندية (سريدخارا سومانات) أعلن في الـ 24 من الشهر الفائت أن مسبار مهمة (تشاندرايان 3) خرج من المركبة الفضائية ليبدأ رحلة استكشاف سطح القطب الجنوبي للقمر.

وانضمت الهند بذلك إلى ثلاث دول فقط سبقتها إلى هذا الإنجاز المتمثل بإنزال مركبات غير مأهولة على سطح القمر، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين، كما أن هذا الهبوط الناجح على القمر يأتي بعد وقت قصير من تحطم مركبة الفضاء الروسية (لونا- 25)، إثر اصطدامها بسطح القمر، وذلك بعد أن حادت عن مسارها وفقد الاتصال بها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency