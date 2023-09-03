(موسوعة تاريخ الأدب والنقد والحكمة العربية)… إصدار جديد للكاتب والناقد حسين الهنداوي

درعا-سانا

قدم الشاعر والناقد حسين الهنداوي بموسوعته الجديدة التي حملت عنوان (موسوعة تاريخ الأدب والنقد والحكمة العربية) مراجعة شاملة لتاريخ الأدب العربي وتطوراته منذ العصور القديمة وحتى الزمن الحاضر.

وبين الهنداوي في تصريح لـ سانا أن هذه الموسوعة تتضمن مجلداً يتطرق إلى علاقة الأدب بكل العلوم والفنون واستعراض العصور التاريخية المختلفة بدءاً من العصر الجاهلي وحتى العهد الحديث والمعاصر، إضافة إلى مجلدات خاصة بالأدب الجاهلي وصدر الإسلام والراشدي، والأموي، والأندلسي، والعباسي وعصر الدول المتتابعة، والعصر الحديث والمعاصر.

ولفت الهنداوي إلى أن الموسوعة تنقل القارئ إلى أعماق الثقافة العربية وتراثها الأدبي من خلال تناوله لكل فترة زمنية على حدة، وتكشف عن أبرز الأحداث والشخصيات التي تأثرت وأثرت في الأدب العربي.

وأوضح الهنداوي أن ما دفعه لكتابة الموسوعة في العصر الرقمي الحديث هو هدفان، الأول هو تعريف القارئ بموضوعات الأدب العربي في مختلف العصور، من منظور نقدي معاصر، والثاني تبسيط اللغة المستخدمة التي تتحدث عن الأدب في العصور السابقة، وذلك لتمكين الدارسين وطلاب الأدب العربي في الجامعات من الاستفادة الكاملة من هذا العرض.

ولفت الهنداوي إلى أن الموسوعة التي صدرت عن دار نور حوران للطباعة والنشر والتراث تضم مجموعةً من الموضوعات الأدبية والثقافية التي تغطي مساهمات الشعراء والأدباء عبر العصور المختلفة، كما أنها تتطرق إلى القضايا الاجتماعية والسياسية والفكرية التي تناولها الأدباء.

ليلى حسين

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