الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط دولي على الاحتلال لوقف جرائمه ضد الإنسانية

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها الجسيمة على حقوق الإنسان، وجرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ولجم مستوطنيها، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمعاقبة الجناة.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين، والفشل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والإفلات من العقاب يشجع المجرمين الإرهابيين على التمادي في انتهاكاتهم الوحشية، دون أدنى التفاتة للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية للقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأشارت الخارجية إلى تصاعد جرائم المستوطنين وانتهاكاتهم اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته عبر جرائم القتل والاعتداء على الفلسطينيين، وسرقة المنازل والأراضي الفلسطينية وتجريفها، واقتلاع الأشجار وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية في سائر الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

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