الآداب والعلوم الإنسانية في الحسكة تحدد موعد الاختبار الوطني للغات الأجنبية

الحسكة-سانا

حددت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في فرع جامعة الفرات بمحافظة الحسكة يوم الـ 11 من أيلول الحالي موعداً لإجراء الاختبار الوطني للغات الأجنبية في مبنى الكلية.

وبين عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور قحطان الفلاح في تصريح لمراسل سانا أن التسجيل للاختبار مستمر حتى يوم الأربعاء القادم في دائرة كلية الآداب بالحسكة بشكل شخصي أو عن طريق وكيل قانوني، موضحاً أن الثبوتيات المطلوبة صورة عن الهوية الشخصية، وصورتان شخصيتان حديثتان، وصورة مصدقة عن الإجازة الجامعية أو شهادة المعهد المتوسط أو إشعار تخرج، إضافة إلى رسم تسجيل مقداره ثلاثة آلاف ليرة سورية وطلب تسجيل.

وكانت كلية الآداب والعلوم الإنسانية حددت الـ 5 من أيلول الجاري موعداً لإجراء الاختبار الخاص بالمقدرة اللغوية للقيد بدرجة الدكتوراه.

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