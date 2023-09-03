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لاتسيو يهزم نابولي حامل اللقب ويحقق انتصاره الأول بالموسم

2023-09-03

نابولي-إيطاليا-سانا

فاز لاتسيو 2-1 على نابولي حامل اللقب ليحقق الفريق فوزه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بينما مني صاحب الأرض بخسارته الأولى.

ويحتل نابولي المركز الرابع برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، بينما تقدم لاتسيو، الذي بدأ الجولة في منطقة الهبوط عقب خسارتين من ليتشي وجنوة الصاعد للأضواء إلى المركز 12 وله ثلاث نقاط.

وأصبح لاتسيو أول فريق يفوز في استاد دييغو مارادونا منذ مطلع نيسان الماضي حين خسر نابولي 4-صفر من ميلان.

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