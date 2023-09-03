(ستون عاماً من تاريخ سورية في ستين دقيقة)… عرض وثائقي لتسجيلات نادرة في كنيسة اللاتين بدمشق

دمشق-سانا

قدمت مؤسسة تاريخ دمشق اليوم محاضرة وعرضاً وثائقياً للدكتور سامي المبيض بعنوان “ستون عاماً من تاريخ سورية في ستين دقيقة”، وذلك في قاعات كنيسة القديس أنطونيوس البادواني اللاتين بدمشق.

وتضمن العرض الوثائقي تسجيلات مصورة نادرة عن تاريخ سورية الحديث في الفترة الممتدة من عام 1915 وحتى عام 1975، تم تجميعها بشكل فيلم وثائقي مدته ستون دقيقة تتضمن أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها سورية على كل الصعد.

كما تضمن العرض مشاهد حقيقية حية لعديد من الشخصيات والأحداث المحلية والدولية التي جرت خلال تلك الفترة والعديد من مناطق ومعالم وأسواق دمشق.

وفي تصريح لسانا قال المؤرخ والباحث الدكتور سامي المبيض رئيس مجلس أمناء مؤسسة تاريخ دمشق: إن هذه هي المشاركة الثالثة للمؤسسة في عرض فيلمها “نوادر سوريّة” في كنائس سوريّة ما يعكس اهتمامها بالنشاطات الفكرية والثقافية، وما ميز عرض اليوم هو أن الدعوة كانت متاحة للجميع.

وأوضح أن التسجيلات غير متداولة أو منشورة، ومصدرها جامعة كاليفورنيا الجنوبية، تم تجميعها وفق تسلسل زماني بحيث تظهر بطريقة متناسقة ومعبرة عن الحقبة التاريخية لسورية خلال الفترة المذكورة.

يذكر أن كل التسجيلات والمواد التي عرضت خاضعة لقوانين حماية الملكية الفكرية لصالح جامعة كاليفورنيا الجنوبية حول العالم، ولصالح الدكتور سامي المبيض ضمن “سورية للاستخدامات التعليمية غير الربحية”.

مريم حجير وكنانة اسماعيل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency