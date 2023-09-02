مظاهرات حاشدة في النيجر تطالب برحيل القوات الفرنسية

نيامي-سانا

تظاهر الآلاف مجددا في نيامي عاصمة النيجر ومدينة ولام جنوب غرب البلاد للمطالبة برحيل القوات الفرنسية، وذلك بعد أيام على إعلان حكومة النيجر طرد السفير الفرنسي في نيامي.

وذكرت وسائل إعلام نيجرية أن الآلاف تجمعوا قرب قاعدة عسكرية في العاصمة نيامي تضم قوات فرنسية وذلك بدعوة من ائتلافات عدة ترفض الوجود العسكري الفرنسي في النيجر وتطالب بإنهائه.

وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها “أيها الجيش الفرنسي، ارحل من بلادنا”.

كما تظاهر الآلاف أمام قاعدة عسكرية فرنسية في مدينة ولام جنوب غرب البلاد مطالبين بخروج القوات الفرنسية فوراً.

وقال أحد المتظاهرين عبر مكبر الصوت “أيها الجنود الفرنسيون، جئنا لنحمل لكم رسالة ونقول لكم إننا لم نعد بحاجة إليكم”.

وكانت الحكومة النيجرية الجديدة أعلنت إلغاء اتفاقات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا القوة الاستعمارية السابقة تتعلق بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر بحجة المشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه مغادرة البلاد بموجب أمر من وزارة الداخلية وقرار من المحكمة العليا في نيامي.

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