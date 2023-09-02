مشغولات تراثية وحرف تقليدية في المعرض السنوي لجمعية سوق المهن اليدوية في طرطوس

طرطوس-سانا

يقدم نحو 36 حرفياً وحرفية من محافظة طرطوس مشغولات تراثية وحرفاً تقليدية كمناديل ولوحات الحرير وأطباق القش والفخاريات ومنتجات خشبية وأخرى مصنوعة من توالف البيئة البحرية في معرضهم السنوي الذي يقام تحت عنوان “يداً بيد لنبني الوطن”.

ونوه رئيس فرع اتحاد الحرفيين بطرطوس أحمد حسن في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض المستمر لغاية السابع من شهر أيلول الجاري فرصة لتسويق أعمال وإبداع الحرفيين الذين يستحقون الدعم الكامل فهم يحافظون على ذاكرة الوطن التراثية ويعملون على نقلها للأجيال الشابة لافتاً أنه بدءاً من العام القادم سيكون هناك ثلاث معارض خاصة لحرفيي المحافظة.

مديرة سوق المهن نظمية إسماعيل التي شاركت بمصنوعات فخارية ومكانس القش رأت أن إقامة السوق على الكورنيش البحري رسالة مزدوجة للاستمرار وتحدي ظروف العمل وللتسويق والترويج السياحي مشيرة إلى أهمية مشاركة أطفال جمعية المحبة لذوي الإعاقة بمشغولات تتناسب وقدراتهم بهدف دعمهم واشراكهم بالعمل الجماعي.

وعن مشاركة نزلاء سجن طرطوس المركزي قال مدير السجن العقيد أيسر أبو فخر أنها تأتي بالتنسيق مع جمعية رعاية المساجين وغايتها تصريف منتجات وأعمال نزلاء السجن كونهم يتلقون دورات على مختلف المهن والحرف لتكون استكمالاً للدور الإصلاحي للسجن في تهيئة النزيل ليكون فاعلاً منتجاً داخل السجن وبعد خروجه منه.

ووجد عدد من المشاركين أن إقامة المعرض على الكورنيش البحري يوفر فرصة أكبر لمشاهدته كونه يقام خارج أسوار السوق التي تحجب رؤية منتجات الحرفيين لغير العارفين بموقعه كما قال مازن جاموس الذي يعمل في مجال صناعة الخشبيات وإعادة التدوير لمختلف توالف البيئة حيث قدم سللاً وصوانٍ ومواد أخرى مصنوعة من التوالف الخشبية.

ولتبقى حرفة صناعة الحرير حاضرة قدم إسماعيل حاج معلا وشقيقته ألبسة مصنوعة من الحرير الطبيعي في حين قدمت روجيه إبراهيم لوحات ومناديل من ذات المادة كما قدمت شقيقتها جمانة إبراهيم أطباق القش بأشكال وزخارف هندسية وفنية في إشارة إلى إمكانية التفنن بصناعتها لتكون حرفة تراثية بنكهة معاصرة.

نسرين ابراهيم أظهرت تأثرها بالبيئة البحرية إلى حد كبير لتقوم بعملية تلبيس صناديق خشبية متعددة الاستخدامات وتزيينها بصدف البحر قائلة إن البحر عالم واسع بما يحويه من مخلفات طبيعية يمكننا الاستفادة منها في صناعات ومشغولات عديدة.

فاطمة حسين

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