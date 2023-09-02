تنظيم 54 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وأفران مخالفة في طرطوس

طرطوس-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس اليوم 54 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في المحافظة تضمنت الإغلاق بحق عدد منها.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نديم علوش أن عناصر المديرية نظمت ضبوطا بحق ثلاثة أفران تموينية بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز المعدة للبيع وبلغت قيمة التغريم 3300000 ليرة سورية وخمس أفران بمخالفة عدم التقيد بالبطاقة ومعتمد خبز بمخالفة الإتجار بمادة الخبز التمويني خارج نظام البطاقة وبلغت قيمة التغريم 820000 ليرة سورية.

وأشار علوش إلى أنه تمت مخالفة أربع معامل لإنتاج قوالب ومكعبات الثلج بسبب عدم تقديم بيانات تكلفة وعدم تحرير فواتير نظامية وعدم الترخيص كما تم ضبط معتمد غاز بمخالفة تقاضي أجور بدل خدمات زائدة ومعتمدي خبز بمخالفة امتناع عن البيع وطلب سعر زائد وسيرفيس نقل ركاب بمخالفة تقاضي أجور بدل خدمات زائدة.

وأضاف علوش أنه تم تنظيم ضبوط بحق عدد من المحال التجارية داخل المدينة والمناطق التابعة لها وبلغت قيمة الغرامات التي فرضت بحقهم والخاضعة للتسوية 5450000 ليرة سورية.

نجوى العلي

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